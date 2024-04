POL-GT: Motorradfahrer kollidiert frontal mit Pkw

Gütersloh (ots) - Werther (Westf.) (MK) - Am frühen Freitagabend (26.04., 17.15 Uhr) kollidierte eine 55-jährige Autofahrerin bei einem Abbiegeversuch an der Einmündung Haller Straße/ Osningstraße mit einem entgegenkommenden 29-jährigen Autofahrer. Die Bielefelderin befuhr zuvor mit einem Opel die Haller Straße und beabsichtigte nach links in die Osningstraße ...

