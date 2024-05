POL-UN: Unna - 22-jähriger Deutsch-Kasache bei Drogenhandel festgenommen

Unna (ots) - In einem Taubenschlag eines Gartens an der Straße "Hillering" in Unna-Billmerich hat es am Mittwoch (08.05.2024) gebrannt. Gegen Mitternacht drang Rauch aus dem Verschlag; Feuerwehr als auch Polizei wurden umgehend alarmiert. Verletzt wurde bei dem Brand niemand, Tiere haben sich keine in dem Objekt befunden. Aktuell ist das Gebäude abgesperrt - es gilt als einsturzgefährdet. Der Sachschaden liegt im ...

mehr