POL-OS: Bramsche: Zeugen gesucht nach Unfallflucht in der Hafenstraße

Osnabrück (ots)

Am Mittwochnachmittag befuhr ein 17-jähriger Rollerfahrer gegen 14:40 Uhr die Hafenstraße in Richtung Kanal, als ein bislang unbekannter Autofahrer von der Karlstraße nach rechts in die Hafenstraße einbog. Um einen am Straßenrand geparkten Pkw zu umfahren, fuhr der schwarze Kleinwagen auf die Gegenfahrbahn und geriet so auf den Fahrstreifen des entgegenkommenden 17-jährigen Rollerfahrers. Der junge Bramscher musste ausweichen, um einen Zusammenstoß zu vermeiden. Dabei stürzte der 17-Jährige zu Boden und verletzte sich leicht. Er begab sich anschließend selbstständig in medizinische Behandlung. An dem Roller entstand Sachschaden. Der unbekannte Autofahrer setzte seine Fahrt fort und flüchtete von Unfallstelle.

Hinweise zu dem Unfall/-verursacher nimmt die Polizei Bramsche unter 05461/94530 entgegen.

