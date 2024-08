Polizei Düsseldorf

POL-D: Carlstadt - Festnahme nach versuchtem Handtaschendiebstahl - Untersuchungshaft

Düsseldorf (ots)

Carlstadt - Festnahme nach versuchtem Handtaschendiebstahl - Untersuchungshaft

Mittwoch, 14. August, 21:40 Uhr

In Untersuchungshaft befindet sich mittlerweile ein 29-Jähriger. Der Mann steht im Verdacht, versucht zu haben, einer Frau die Handtasche zu stehlen sowie eine weitere gleichgelagerte Tat begangen zu haben.

Am Mittwochabend meldete sich ein Zeuge bei der Polizei und gab an, dass soeben ein Trio versucht hätte, seiner Freundin auf der Apollowiese die Handtasche zu entwenden. Während ein Mann sie abgelenkt habe, habe ein weiterer vergeblich an der Tasche gerissen. Der Dritte habe im Nahbereich Ausschau gehalten. Im Rahmen der Nahbereichsfahndung konnten drei junge Männer angetroffen werden, auf die die Beschreibung passte. Es handelte sich um einen 19-jährigen Marokkaner, einen 20 Jahre alten Algerier sowie einen 29-jährigen Marokkaner. Bei dem Ältesten konnte Beute aus einem nur wenige Minuten zuvor erfolgten Taschendiebstahl aufgefunden werden. Während seine jüngeren Komplizen wegen fehlender Haftgründe wieder entlassen werden mussten, wurde der 29-Jährige dem Haftrichter vorgeführt, der die Untersuchungshaft anordnete. Die Ermittlungen dauern an.

Original-Content von: Polizei Düsseldorf, übermittelt durch news aktuell