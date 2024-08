Polizei Düsseldorf

POL-D: Bilk - Rollstuhlfahrer von Pkw erfasst - Mann schwer verletzt

Düsseldorf (ots)

Donnerstag, 15. August 2024, 17:50 Uhr

Bei einem Verkehrsunfall gestern Abend in Bilk wurde ein Rollstuhlfahrer so schwer verletzt, dass er mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht werden musste. Er war von einem Pkw erfasst worden.

Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen war ein 66 Jahre alter Mann aus Düsseldorf mit seinem VW Transporter auf dem mittleren Fahrstreifen der Aachener Straße unterwegs. Von dort aus fuhr er an den rechtsabbiegenden Fahrzeugen vorbei und bog verbotswidrig (vom falschen Fahrstreifen) nach rechts auf den Südring in Richtung Münchener Straße ab. Dabei übersah er einen Rollstuhlfahrer, der bei Grünlicht von einer Mittelinsel in Richtung Aachener Platz fuhr. Infolge des Zusammenstoßes kippte der 57 Jahre alte Mann aus Dormagen mit seinem Rollstuhl um und stürzte auf die Fahrbahn. Er erlitt Verletzungen, die stationär in einem Krankenhaus behandelt werden müssen.

Original-Content von: Polizei Düsseldorf, übermittelt durch news aktuell