Polizei Düsseldorf

POL-D: Fahrradunfall in Friedrichstadt - 82-Jährige schwer verletzt

Düsseldorf (ots)

Fahrradunfall in Friedrichstadt - 82-Jährige schwer verletzt

Unfallzeit: Mittwoch, 14. August 2024, 17:00 Uhr

Bei einem Radfahrunfall in Friedrichstadt wurde gestern Nachmittag eine 82-jährige Düsseldorferin so schwer verletzt, dass sie zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus eingeliefert werden musste. Lebensgefahr bestand gestern Nachmittag nicht.

Nach den bisherigen Ermittlungen der Polizei stieß die 82-Jährige beim Herunterfahren vom Gehweg auf die Fahrbahn der Pionierstraße mit einer 57-jährigen Radfahrerin zusammen. Die 82-jährige Düsseldorferin stürzte zu Boden und verletzte sich schwer. Sie wurde mit einem Rettungswagen zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus transportiert.

Original-Content von: Polizei Düsseldorf, übermittelt durch news aktuell