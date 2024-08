POL-D: Nach Verkehrsunfall in Holthausen - Aktueller Stand der Ermittlungen - 22-jähriger Radfahrer weiterhin stationär im Krankenhaus - 33-jähriger Lkw-Fahrer leicht verletzt - Ermittlungen dauern an

Polizei Düsseldorf

Nach Verkehrsunfall in Holthausen - Aktueller Stand der Ermittlungen - 22-jähriger Radfahrer weiterhin stationär im Krankenhaus - 33-jähriger Lkw-Fahrer leicht verletzt - Ermittlungen dauern an

Unfallzeit: Montag, 12. August 2024, 12:13 Uhr

Einen Tag nach dem schweren Verkehrsunfall auf der Münchener Straße in Holthausen laufen die Ermittlungen des zuständigen Verkehrskommissariats auf Hochtouren. Der 22-jährige Radfahrer befindet sich weiterhin mit schweren Verletzungen in einer Klinik. Der 33-jährige Lkw-Fahrer musste gestern mit einem Schock behandelt werden. Der Mercedes-Lkw der Müllentsorgung wurde zur Spurenauswertung sichergestellt. Das Unfallaufnahmeteam der Polizei war vor Ort.

Nach den Zeugenaussagen und der bisherigen Auswertung der Spuren ergibt sich derzeit folgender vorläufig festgestellter Unfallhergang:

Der 33-Jährige aus dem Rhein-Kreis Neuss war zur Unfallzeit mit seinem Fahrzeug auf der Münchener Straße in Richtung Benrath unterwegs. Nach Zeugenaussagen fuhr er bei Grünlicht in den Kreuzungsbereich Münchener Straße / Itterstraße ein, als von rechts kommend der Radfahrer die Münchener Straße in Richtung der Tankstelle bei Rot überqueren wollte. Trotz einer Notbremsung konnte der Lkw-Fahrer eine Kollision nicht mehr verhindern und das Fahrzeug erfasste den jungen Mann. Er wurde durch die Luft geschleudert und blieb mit schwersten Verletzungen auf der Straße liegen. Ersthelfer kümmerten sich bis zum Eintreffen der Notärzte um den 22-Jährigen. Während der Unfallaufnahme musste die Münchener Straße bis gegen 18:00 Uhr gesperrt werden.

