POL-PPRP: Autoscheibe eingeschlagen - Wer kann Hinweise geben?

Ludwigshafen (ots) - In der Zeit vom 24.04.2024, 18 Uhr, bis zum 25.04.2024, 6:30 Uhr, brachen Unbekannte einen Baustellencontainer in der Dammstraße auf. Aus dem Container wurden mehrere Werkzeuge gestohlen. Die genaue Schadenshöhe ist noch nicht bekannt. Haben Sie in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag verdächtige Fahrzeuge oder Personen in der Dammstraße beobachtet? Hinweise bitte an die Polizeiinspektion ...

