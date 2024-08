Polizei Düsseldorf

POL-D: Schwerer Verkehrsunfall in Unterbach - Ein Schwerverletzter - Sperrungen

Düsseldorf (ots)

Unfallzeit: Donnerstag, 15. August 2024, 06:05 Uhr

Nach einem schweren Verkehrsunfall heute Morgen in Unterbach kam es im Frühverkehr zu Behinderungen im Düsseldorfer Süden an der Stadtgrenze zu Erkrath. Ein 58-jähriger Fahrzeugführer musste zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus eingeliefert werden. Ein Renault Trafic und ein Mercedes Sprinter mit Anhänger waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Auf der Kreuzung musste ein großes Trümmerfeld beseitigt werden. Erst um 08:50 Uhr war die gesamte Fahrbahn wieder frei.

Nach dem Stand der bisherigen Ermittlungen befuhr ein 30-Jähriger mit seinem Sprinter (mit BMW X5 auf Anhänger geladen) die Rothenbergstraße in Richtung Gerresheim - Vennhausen. An der Einmündung zur Gerresheimer Landstraße kam es zur Kollision mit dem Renault Trafic eines 58-jährigen aus Erkrath. Der Mann war auf der Gerresheimer Landstraße aus Richtung Erkrath kommend unterwegs und wollte nach links in Richtung A 46 abbiegen. Wie genau es zu der Kollision kam, ist Gegenstand der Ermittlungen. Möglicherweis hat der Sprinter-Fahrer das Rotlicht der Ampel nicht beachtet.

Hinweise von Zeugen werden erbeten an das Verkehrskommissariat der Düsseldorfer Polizei unter Telefon 0211 - 870-0.

Original-Content von: Polizei Düsseldorf, übermittelt durch news aktuell