Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Heilbronn und des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 12.09.2024

Heilbronn (ots)

Bad Wimpfen: Drei Männer nach schwerem Raub in Haft

Nachdem am Montagmorgen drei männliche Personen in eine Wohnung in Bad Wimpfen eingedrungen und einen Mann unter anderem mit einem Messer verletzt haben sollen, konnten noch am selben Tag drei Tatverdächtige festgenommen werden. Den drei Männern wird vorgeworfen, sich gegen 08.40 Uhr in eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus begeben zu haben, wo sie den schlafenden Bewohner, einen 37-jährigen Afghanen, überrascht und diesen unmittelbar mit Schlägen traktiert haben sollen. Zusätzlich soll auch ein Messer eingesetzt worden sein. Hierbei sollen sie Bargeld in einem niedrigen vierstelligen Bereich und zwei Mobiltelefone des Geschädigten an sich genommen haben. Erst als die drei Männer einen Mitbewohner im Flur wahrnahmen, sollen sie von dem 37-Jährigen abgelassen haben und unter Mitnahme ihrer Beute geflüchtet sein. Der 37-Jährige erlitt neben Hämatomen und Schmerzen durch die körperlichen Misshandlungen insbesondere durch Abwehrhandlungen auch Schnittverletzungen an den Händen und wurde zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Im Zuge der weiteren Ermittlungen konnten die Namen der drei mutmaßlichen Täter in Erfahrung gebracht werden. Hierbei handelte es sich um einen 42-jährigen, dessen 16-jährigen Sohn sowie einen 23-Jährigen weiteren Familienangehörigen. Alle drei Männer mit afghanischer Staatsangehörigkeit konnten nur wenige Stunden nach der Tat in Bad Wimpfen festgenommen werden. Die Tatverdächtigen wurden am Dienstag, den 10.09.2024, auf Antrag der Staatsanwaltschaft Heilbronn einem Haftrichter beim Amtsgericht Heilbronn vorgeführt. Dieser erlies den beantragten Haftbefehl wegen schweren Raubes und gefährlicher Körperverletzung und setzte ihn in Vollzug. Die mutmaßlichen Täter wurden in unterschiedliche Justizvollzugsanstalten eingeliefert. Die Kriminalpolizei Heilbronn hat die weiteren Ermittlungen, insbesondere auch zu den Hintergründen der Tat, aufgenommen.

