Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 12.09.2024 mit Berichten aus dem Stadtkreis Heilbronn

Heilbronn (ots)

Erlenbach: Lebensmittelautomaten aufgebrochen - Zeugen gesucht

In der Nacht auf Donnerstag wurden in Erlenbach zwei Automaten in der Käppelesäckerstraße aufgebrochen. Der oder die Täter hatten gegen 3 Uhr zunächst die Stromzufuhr zu einem Wein- und einem Maultaschenautomaten unterbrochen. Danach öffneten sie sie gewaltsam um an das Bargeld zu kommen. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 2000 Euro, während rund 150 Euro Bargeld entwendet wurden. Hinweise nimmt das Polizeirevier Neckarsulm unter der Telefonnummer 07132 93710 entgegen.

Weinsberg: Diebstahl aus Snackautomat - Zeugen gesucht

Am frühen Morgen wurde ein Snackautomat in der Wimmentaler Straße in Weinsberg aufgebrochen. Der oder die Täter machten sichgegen 4.15 Uhr vom an dem Automaten zu schaffen und öffneten das Bargeldfach. Es wurde eine Summe von etwa 500 Euro entwendet. Hinweise zur Täterschaft liegen derzeit nicht vor. Ein möglicher Tatzusammenhang mit dem Aufbruch von zwei Automaten in Erlenbach in derselben Nacht wird geprüft. Die Polizei Weinsberg bittet Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, sich unter der Telefonnummer 07134 9920 zu melden.

A6/Weinsberg Falschfahrer auf der A6 - Geschädigte und Zeugen gesucht

Am frühen Donnerstagmorgen wurde der Polizei ein Falschfahrer auf der Autobahn 6 im Bereich des Autobahnkreuzes Weinsberg gemeldet. Der Fahrer war gegen 1.20 Uhr entgegen der Fahrtrichtung auf der Fahrbahn in Richtung Mannheim im Baustellenbereich unterwegs und gefährdete dabei andere Verkehrsteilnehmer. Durch das schnelle Eingreifen der Polizei konnte der Falschfahrer gestoppt werden, bevor es zu einem Unfall kam. Der 67-jährige Fahrer machte bei der anschließenden Kontrolle einen verwirrten Eindruck. Alkohol- und Drogentests verliefen negativ. Der Führerschein des Mannes wurde beschlagnahmt, und eine Sicherheitsleistung erhoben. Der Verkehrsdienst Weinsberg bittet nun Zeugen, insbesondere gefährdete Verkehrsteilnehmer, sich unter der Telefonnummer 07134 5130 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell