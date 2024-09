Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 12.09.2024 mit einem Bericht aus dem Landkreis Heilbronn

Heilbronn (ots)

Gundelsheim: Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Die Polizei sucht Zeugen, nachdem eine bisher unbekannte Person am frühen Dienstagmorgen bei Gundelsheim einen Unfall verursachte und anschließend flüchtete. Gegen 1.50 Uhr fuhr eine 21-Jährige mit ihrem Audi auf der Bundesstraße 27 von Offenau kommend in Richtung Mosbach. Auf Höhe von Gundelsheim, zwischen den beiden Tunneleinfahrten, soll ihr ein Pkw zur Hälfte auf ihrer Fahrbahn entgegengekommen sein. Um eine Kollision zu verhindern lenkte die junge Frau ihr Fahrzeug nach rechts und kam hierbei von der Fahrbahn ab. Anschließend kollidierte der Audi mit einer Leitplanke. Hierbei entstand Sachschaden in Höhe von circa 12.000 Euro. Verletzt wurde niemand. Der Unfallverursacher setzte seine Fahrt in Richtung Offenau fort, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen. Wer kann Angaben zum Unfallhergang oder dem Unbekannten machen? Hinweise gehen unter der Telefonnummer 06261 8090 an das Polizeirevier Mosbach.

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell