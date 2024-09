Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück: Spiegelgläser gestohlen - Über zwei Dutzend Fahrzeuge betroffen

Unbekannte haben sich in der Nacht zum Dienstag auf dem Gelände eines Autohauses an der Pagenstecherstraße (Nähe An der Bornau) an mehr als zwei Dutzend Fahrzeugen zu schaffen gemacht. Die Diebe stahlen an 26 Fahrzeugen der Marke Volvo die Spiegeleinsätze der Außenspiegel und machten sich mit ihrer Beute aus dem Staub. Die Polizei geht davon aus, dass die Taten zwischen 1.30 Uhr und 1.50 Uhr begangen wurden. Zeugen, die Hinweise zu verdächtigten Personen oder Fahrzeugen geben können, werden gebeten sich bei den Ermittlern unter 0541/327-3203 oder -2215 zu melden. Es ist ein Schaden von knapp 10.000 Euro entstanden.

