Polizeidirektion Hannover

POL-H: Hannover-Mitte: Burger-Räuber in Untersuchungshaft

Hannover (ots)

Die Polizei hat am Mittwoch, 31.01.2024, einen 33-Jährigen nach mehreren Straftaten festgenommen. Der Mann hatte unter anderem in einem Schnellrestaurant einen Burger geraubt.

Nach bisherigen Erkenntnissen des Polizeikommissariats Hannover-Mitte warteten zwei 20 und 26 Jahre alte Männer in einem Schnellrestaurant im Hauptbahnhof Hannover auf ihre Bestellung. Als diese aufgerufen wurde, drängte sich ein 33-jähriger Mann vor die beiden, bedrohte sie mit einem Messer und erklärte, dass die Bestellung nun ihm gehöre. Beim Servieren bemerkte ein Restaurantmitarbeiter, dass der 33-Jährige nicht der rechtmäßige Kunde war und hielt das Tablett mit der Bestellung fest. Nach einem kurzen gegenseitigen Ziehen am Tablett schnappte sich der vermeintliche Kunde einen Burger und flüchtete.

Etwa eine Stunde später wurde die Polizei zu den Gleisen 11 und 12 des Hauptbahnhofes gerufen, da ein Mann, auf den die vorangegangene Tat zutraf, mit einem augenscheinlich Fremden in Streit geraten war. Dabei stieß er den Mann zu Boden und schlug ihm ins Gesicht, so dass dieser leicht verletzt wurde. Hinzugerufene Kräfte der Bundespolizei nahmen den Tatverdächtigen vor Ort fest. Es stellte sich heraus, dass es sich um den gleichen Mann handelte, der zuvor das Essen in dem Schnellrestaurant geraubt hatte.

Anschließend wurde der Mann in eine Zelle der Wache des Polizeikommissariats Hannover-Mitte gebracht, wo er noch randalierte und ein Fenster beschädigte.

Aufgrund der vorausgegangenen Straftaten, nämlich schwerer räuberischer Erpressung, vorsätzlicher Körperverletzung und Sachbeschädigung, ordnete die Staatsanwaltschaft Untersuchungshaft an, in der sich der Mann derzeit befindet. /dd, die

