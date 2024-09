Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück: Polizei gelingt Ermittlungserfolg nach zahlreichen PKW-Aufbrüchen

Osnabrück (ots)

Seit knapp drei Wochen kam es immer wieder zu Aufbrüchen von Autos in der Osnabrücker Innenstadt und anderen Stadtteilen. Unter anderem dienten dabei Parkhäuser als Tatorte. In knapp 30 Fällen schlug der Täter die Scheiben der Fahrzeuge ein und entwendete aus diesen Wertsachen, Bargeld und andere Gegenstände. Die Polizei hatte in diesem Zusammenhang mehrfach die Öffentlichkeit um Mithilfe gebeten und Zeugen gesucht, um dem Täter auf die Spur zu kommen. (siehe unter anderem: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/104236/5863875 und https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/104236/5866576)

Durch intensive Recherchen ist es der Polizei Osnabrück nun gelungen, einen Tatverdächtigen zu identifizieren. Die Videoüberwachung eines Parkhauses spielte dabei eine entscheidende Rolle. Bei dem mutmaßlichen Täter handelt es sich um einen 37-jährigen Mann, der bereits in der Vergangenheit mehrfach polizeilich in Erscheinung getreten ist. Aktuell wird geprüft, für wie viele Aufbrüche der 37-Jährige tatsächlich verantwortlich ist. Die Ermittlungen hierzu sind noch nicht abgeschlossen.

"Die Videoüberwachung hat in diesem Fall eine entscheidende Rolle gespielt und maßgeblich zu unserem Ermittlungserfolg beigetragen," erklärt Oliver Voges, Leiter der Polizeiinspektion Osnabrück. "Gerade in Fällen wie diesen, in denen der Täter schnell und gezielt zuschlägt, sind wir auf zuverlässige technische Unterstützung angewiesen. Die Aufnahmen aus dem Parkhaus haben uns den entscheidenden Hinweis geliefert, um den Tatverdächtigen zu identifizieren. Dieser Erfolg unterstreicht, wie wichtig eine gute Videoüberwachung für die effektive Polizeiarbeit ist. Sie hilft uns nicht nur dabei, Straftaten aufzuklären, sondern trägt auch dazu bei weitere Serientaten zu verhindern.".

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell