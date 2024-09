Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Bersenbrück: Einbruch in Doppelhaushälfte - Zeugen gesucht

Osnabrück (ots)

Am Donnerstagmorgen kam es in Gehrde zu einem Einbruch. Zwischen 05:15 Uhr und 09 Uhr verschaffte sich im Birkenweg ein Unbekannter gewaltsam Zutritt in die Doppelhaushälfte. Nachdem er die Räume durchsuchte, flüchtete er mit Bargeld und weiteren Wertgegenständen unerkannt vom Tatort. Zeugen werden gebeten, sich unter der folgende Telefonnummer zu melden: 05439/9690

