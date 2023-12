Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: Fehler beim Einfahren auf die Bundesstraße

Birkenfeld (ots)

Am Samstag Nachmittag, gg. 14.00 Uhr, fuhr eine 42jährige Frau mit ihrem Pkw, Skoda, an der Engelsbrander Haltestelle, in der Nähe des Abzweigs zum Grösseltal, von einem Firmengelände auf die B294. Hierbei missachtete die Frau den Vorrang eines Pkw, VW Passat, besetzt mit einem 31jährigen Fahrer und einem Mitfahrer, welcher auf der Bundesstraße von Neuenbürg in Richtung Pforzheim fuhr. Die Fahrzeuge stießen zusammen. Die Frau musste mit einem Rettungswagen in ein örtliches Krankenhaus verbracht werden. Die beiden Männer blieben unverletzt. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden, sie waren Totalschaden. Die Gesamtschadenhöhe war ca. 25.000 EURO. Im Einsatz waren die Feuerwehr aus Birkenfeld mit drei Fahrzeugen, ein Notarzt und ein Rettungswagen. Die Polizei war mit zwei Fahrzeugen vor Ort. Der Verkehr konnte an der Unfallstelle vorbeigeleitet werden. Die Unfallstelle war gegen 16.15 Uhr geräumt. Durch die Verkehrspolizei Pforzheim wurde der Unfall aufgenommen.

