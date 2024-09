Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Bramsche: Zeugen nach Spiegelunfall gesucht

Osnabrück (ots)

Am Mittwoch kam es auf der Bahnhofstraße zu einem Spiegelunfall. Zwischen 08 Uhr und 10 Uhr fuhr ein Unbekannter in Richtung Bahnhof und touchiert dabei den Spiegel des am rechten Fahrbahnrand geparkten weißen PKW Mitsubishi. Im Anschluss flüchtete der Unfallverursacher unerkannt. Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise zu dem Verursacher geben können, sich unter der folgenden Telefonnummer zu melden: 05461/94530.

