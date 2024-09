Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Bad Essen: Straßenverkehrsgefährdung durch Motorradfahrer - Zeugen und weitere Geschädigte gesucht

Osnabrück (ots)

Am Sonntag gegen 16:45 Uhr kam es auf der Bohmter Straße in Bad Essen-Wehrendorf zu einer Straßenverkehrsgefährdung durch einen 63-jährigen Motorradfahrer aus Werther. Nach einem riskanten Überholvorgang, bei dem der Gegenverkehr gefährdet wurde, scherte das Motorrad mit Gütersloher Kennzeichen (GT) unmittelbar vor dem überholten Pkw ein und hielt ohne erkennbaren Grund mitten auf dem Fahrstreifen abrupt an, so dass es beinahe zu einem Auffahrunfall gekommen wäre. Nach kurzer Zeit setzte er seine Fahrt fort und überholte dabei auf der Osnabrücker Straße weitere Fahrzeuge im Überholverbot.

Die Polizei sucht nach weiteren Geschädigten, die durch das Fahrverhalten des Motorradfahrers geschädigt oder beeinträchtigt wurden. Auch Zeugen, die Hinweise zu dem Sachverhalt geben können, werden gebeten sich unter der folgenden Telefonnummer zu melden: 05471/9710 (außerhalb Geschäftszeiten) oder 05472/977170 (zu Geschäftszeiten)

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell