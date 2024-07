Polizei Dortmund

POL-DO: Polizei Dortmund sucht nach Diebstahl mit Fotos nach zwei unbekannten Frauen

Am Dienstagnachmittag, den 2. April 2024, hoben zwei unbekannte Frauen Bargeld mit einer zuvor entwendeten Debitkarte ab. Die Polizei Dortmund sucht jetzt mit Fotos nach den beiden Tatverdächtigen.

Die Debitkarte wurde der Geschädigten am Nachmittag des 2. April 2024 in einem Bekleidungsgeschäft am Brackeler Hellweg in Dortmund gestohlen. Kurz darauf hoben die beiden unbekannten Frauen Geld mit der Karte ab.

Zur Personenbeschreibung sowie den Fotos geht es hier:

https://polizei.nrw/fahndung/142302

Zeugen, die Angaben zu den Tatverdächtigen machen können, melden sich bitte bei der Kriminalwache Dortmund unter Tel.: 0231/132-7441.

