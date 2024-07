POL-DO: Audi in Dortmund-Mitte in Brand gesetzt - Polizei sucht Zeugen

Dortmund (ots) - Lfd. Nr.: 0706 Nach einem Einbruch in eine Filiale eines Paketdienstes in der Nacht zu Montag (29. Juli) in Dortmund-Höchsten sucht die Polizei jetzt Zeugen. Ersten Ermittlungen zufolge wurden Beamte der Polizei Dortmund gegen 23:55 Uhr (Sonntagnacht) durch eine Alarmanlage einer Filiale an der Höchstener Straße alarmiert. An der Filiale angekommen, ...

mehr