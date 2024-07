Polizei Dortmund

POL-DO: Einbruch in Filiale eines Paketdienstes - Polizei sucht Zeugen

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 0706

Nach einem Einbruch in eine Filiale eines Paketdienstes in der Nacht zu Montag (29. Juli) in Dortmund-Höchsten sucht die Polizei jetzt Zeugen.

Ersten Ermittlungen zufolge wurden Beamte der Polizei Dortmund gegen 23:55 Uhr (Sonntagnacht) durch eine Alarmanlage einer Filiale an der Höchstener Straße alarmiert. An der Filiale angekommen, stellten die Polizisten eine mit einem Gullydeckel eingeworfene Scheibe fest. Zudem entwendeten drei unbekannte Täter eine vorhandene Zigarettenauslage und flüchteten dann.

Zeugen beschreiben die Tatverdächtigen wie folgt:

Der erste Tatverdächtige trug einen schwarzen Hoodie, eine schwarze Jogginghose, schwarze Schuhe, eine schwarze Kopfbedeckung und eine schwarze Vermummung.

Der zweite Tatverdächtige trug einen dunkelgrauen Hoodie, eine schwarze Hose, weiße Schuhe, eine schwarze Mütze, ein schwarz/weißes Bandana als Vermummung und eine Brille. Dabei hatte er eine schwarze Mülltüte.

Der dritte Tatverdächtige trug einen schwarzen Hoodie mit weißen Kordeln, eine schwarze Hose, schwarze Schuhe, eine weiße Cappy und eine schwarze Vermummung.

Die Polizei sucht nun Zeugen, die das Tatgeschehen beobachtet haben und Angaben zu den drei unbekannten Tatverdächtigen machen können. Hinweise melden Sie bitter der Kriminalwache der Polizei Dortmund unter Tel. 0231/132-7441.

Original-Content von: Polizei Dortmund, übermittelt durch news aktuell