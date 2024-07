Polizei Dortmund

POL-DO: Flucht vor der Polizei endet im Gewahrsam

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 0705

Ein aufmerksamer Mitarbeiter einer Tankstelle an der Lindemannstraße in Dortmund meldete der Polizei am Montagmorgen (29.7.2024, 5:21 Uhr) einen betrunken wirkenden Autofahrer. Dieser flüchtete schließlich vor den Einsatzkräften. Nicht ohne Grund, wie sich später herausstellte.

Der 28-jährige Dortmunder meldete auf dem Gelände der Tankstelle den Mann, welcher augenscheinlich alkoholisiert war. Er fuhr mit seinem Audi davon. Die Polizisten konnten den Autofahrer, einen 44-Jährigen aus Sundern (Sauerland), in Höhe der Haltestelle "An der Palmweide" in der Straße Krückenweg feststellen. Als die Beamten den Audi-Fahrer kontrollieren wollten, legte dieser den Rückwärtsgang ein und flüchtete.

Seine Flucht führte von den Stadtteilen Hombruch über Barop bis auf die A40. Die Autobahn verließ der Mann an der Ausfahrt Dortmund-Kley und fuhr sodann in Richtung einer Kleingartenanlage. Der 44-Jährige setzte seine Flucht zu Fuß fort und wurde von den Einsatzkräften schließlich in einem Gebüsch gestellt. Bei seiner Festnahme leistete er Widerstand.

Der Autofahrer wurde zur Verhinderung weiterer Straftaten ins Polizeigewahrsam gebracht. Er stand unter dem Einfluss von Alkohol und vermutlich auch Betäubungsmitteln, weshalb ihm eine Blutprobe entnommen wurde. Ihn erwarten nun mehrere Anzeigen, unter anderem wegen eines verbotenen Kfz-Rennens (§ 315d, §315c) sowie Fahren ohne Fahrerlaubnis. Zuletzt erhielt er noch eine Anzeige wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte.

Original-Content von: Polizei Dortmund, übermittelt durch news aktuell