POL-DO: Fahndung leicht gemacht: Golf-Fahrer flüchtet vor der Polizei und ruft die Polizei an - Festnahme

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 0703

Mit einer riskanten Flucht vor der Polizei gefährdete ein 21-jähriger Golf-Fahrer am Samstag (27.7.2024) zahlreiche andere Verkehrsteilnehmerinnen und -teilnehmer. Der Mann konnte der Polizei entkommen - und rief dann bei der Polizei an. Der Einsatz:

Zunächst informiert ein Zeuge am Samstagmittag die Polizei über den Fahrer eines VW Golf, der auf der Steinhammerstraße im Dortmunder Westen das Rotlicht einer Ampel missachtet habe. Ein Streifenwagen der Polizei entdeckte das rote Auto, an dem gestohlene Kennzeichen befestigt waren, gegen 13 Uhr an einer Tankstelle in Lütgendortmund.

Die Polizisten stiegen aus, um das Auto und den Fahrer zu überprüfen. Der Fahrer legte den Rückwärtsgang ein und flüchtete schließlich über die Provinzialstraße. Die Polizei verfolgte den Golf fortwährend mit eingeschaltetem Blaulicht, Signalhorn und der Aufforderung "Stopp Polizei" - der Fahrer ignorierte das, überholte mit mehr als 100 km/h mehrere Fahrzeuge zum Teil rechts über Radwege fahrend und wechselte immer wieder die Spuren.

Zudem steuerte er den Golf in den Gegenverkehr, um der Polizei zu entkommen.

Nur dem guten Reaktionsvermögen anderer Verkehrsteilnehmerinnen und -teilnehmer ist es zu verdanken, dass es nicht zum Zusammenstoß mit dem Golf und Unfällen mit Verletzten kam. Schließlich konnte der zunächst unbekannte Mann entkommen.

Der Einsatz - gestohlener Golf, gestohlene Kfz-Kennzeichen und erste Erkenntnisse zur Identität des Tatverdächtigen - lösten umfangreiche Ermittlungen aus. Diese führten über die Stadtgrenze hinaus nach Bochum. In der Straße "Lütge Heide" entdeckte ein weiteres Streifenteam um 19.40 Uhr während einer Fahndung das Fluchtfahrzeug verlassen auf einem Parkplatz.

Interessant ist in diesem Zusammenhang auch ein Telefonanruf eines Mannes am Samstagnachmittag bei einer Polizeiwache: Der Anrufer nannte seinen Namen und erkundigte sich nach seinem Portmonee. Der Anrufer war ... der Fahrer aus dem VW Golf, dessen Identität inzwischen bekannt war.

Der 21-Jährige folgte der freundlichen Einladung der Polizei, um in der Wache sein Portmonee in Empfang zu nehmen. Festnahme.

Die Polizei leitete mehrere Strafverfahren ein und ermittelt. Dabei geht es u.a. um die Diebstähle, um die Gefährdung des Straßenverkehrs und um Fahren ohne Fahrerlaubnis.

