Polizei Dortmund

POL-DO: Mann nach versuchtem Diebstahl und gefährlicher Körperverletzung festgenommen

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 0704

Nach einem versuchten Diebstahl eines Fahrrades sowie einer gefährlichen Körperverletzung am Samstagmittag (27. Juli) in Dortmund-Körne hat die Polizei einen Tatverdächtigen festgenommen.

Gegen 13 Uhr bemerkten aufmerksame Zeugen den 21-jährigen Dortmunder vor einem Mehrfamilienhaus an der Düsterstraße. Dort machte sich der Mann an einem am Zaun verschlossenen Fahrrad zu schaffen. Eine Zeugin gab daraufhin dem Eigentümer des Rades Bescheid. Der 26-jährige Eigentümer sprach sodann den Dortmunder an. Der Tatverdächtige flüchtete in Richtung eines Lebensmitteldiscounters, konnte jedoch von dem 26-Jährigen eingeholt und bis zum Eintreffen der alarmierten Polizisten festgehalten werden. Bei dieser Auseinandersetzung schlug der 21-Jährige mit einer Sattelstange mehrfach auf den 26-Jährigen ein.

Dabei wurde dieser leicht verletzt.

Der 21-Jährige ist einem zuständigen Haftrichter vorgeführt worden. Dieser ordnete eine Untersuchungshaft an.

Original-Content von: Polizei Dortmund, übermittelt durch news aktuell