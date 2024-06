Feuerwehr Velbert

FW-Velbert: Offene Probe des Musikzugs der Feuerwehr Velbert

Velbert

Der Musikzug der Freiwilligen Feuerwehr Velbert lädt am 28.06.2024 zur 2. offenen Probe in die Feuerwache ein.

Wollten Sie schon immer mal wissen, was bei einer Probe und sonst so in einem Orchester alles passiert? Wie läuft eigentlich eine Musikprobe ab? Wer spielt alles im Orchester mit? Was hat der Musikzug für ein Repertoire? Wie ist der Dirigent?

Dann blicken Sie gerne unter dem Motto "Musik macht Freu(n)de" hinter die Kulissen unserer musikalischen Arbeit und kommen zu unserer zweiten offenen Probe am Freitag, den 28.06.2024 ab 19:00 Uhr in unserem Probedomizil in der Hauptfeuer- und Rettungswache Velbert-Mitte, Kopernikusstraße 8-10 in 42549 Velbert.

Der Musikzug möchte alle Interessierten, die Freude am gemeinsamen Musizieren in einem voll besetzten und niveauvollem Orchester haben, zu dieser Probe einladen. Auch "Wiedereinsteiger" sind herzlich willkommen. Gerne dürfen Sie sich mit seinem Instrument zwischen die Musikerinnen und Musiker setzen und das Musizieren und den Sound einmal aus dieser Perspektive erleben. Wer zunächst nur mal zuhören möchte, setzt sich gerne dazu.

Geprobt wird bis ca. 21:30 Uhr. Im Anschluss sind Alle auf einen kleinen Imbiss und ein Getränk beim gemütlichen Beisammensein eingeladen. Dort können Sie auch die Feuerwache sowie den Probenraum des Musikzuges kennenlernen, Fragen stellen und gute Gespräche führen.

Wer sind wir? Der Musikzug der Freiwilligen Feuerwehr Velbert ist ein symphonisches Blasorchester mit rd. 50 Musikerinnen und Musikern von Jung bis Alt.

Wie sind wir besetzt? Querflöte, Klarinette, Oboe, Fagott, Saxophone, Trompete/Flügelhorn, Horn, Euphonium/Tenorhorn, Posaune, Tuba/E-Bass, Schlagzeug/Percussion. Insbesondere im tiefen Blech und Schlagzeug würden wir uns gerne verstärken.

Unser breites Repertoire geht über eigens für symphonisches Blasorchester komponierte Werke, sowie herausragende Bearbeitungen populärer Musikstücke oder Arrangements aus Musical und Filmmusik.

