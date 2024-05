Feuerwehr Velbert

FW-Velbert: Musikzug der Feuerwehr Velbert begeistert mit Frühlingskonzert

Velbert (ots)

Am vergangenen Sonntag, 28.04.2024, begeisterte der Musikzug der Feuerwehr Velbert mit einem gelungenen Frühjahrskonzert in der Kirchhalle der Bleibergquelle.

Der Regen hört auf, die Sonne scheint und mit angenehmen Temperaturen wird es überall grün. Wie schon im letzten Jahr meldet sich der Frühling pünktlich zum zweiten Frühlingskonzert des Musikzuges der Freiwilligen Feuerwehr Velbert am vergangenen Sonntag in der Kirchhalle an der Bleibergquelle. Nach einleitenden Worten des Musikzugführers Norbert Albrecht erklimmt Dirigent Armin Jakobi beschwingt und gekonnt mit einem Hechtsprung die Bühne. Das lässt Einiges erwarten.

Es geht auch fulminant los mit dem "Feierlichen Einzug" von Richard Strauss, gefolgt von einem musikalischen Tongemälde namens "Pilatus - Mountain of Dragons" aus einer märchenhaften Erzählung über den Berg bei Luzern. Zwischendurch lässt es der Musikzug mit seinen 45 Musikerinnen und Musikern auch mal langsamer angehen, z. B. mit einem gälischen Werk oder einem Air für symphonischem Blasorchester und der Jupiter-Hymne von Gustav Holst.

Nach der Pause, mit Bewirtung durch die Jugend der Gemeinde Bleibergquelle, ging es flott mit Musik aus den 80er-Jahren weiter und noch ein paar Jahre zurück mit einem Potpourri aus der Charleston-Ära.

Nicht unerwähnt darf die Musik aus "Porgy & Bess" von George Gershwin mit einem gekonnten Posaunen-Solo bleiben. Solist war Fabian Görgen, Posaunen Lehrer an der Musik- und Kunstschule Velbert, der den Musikzug unterstützte.

Für den Musikzug ist er kein Unbekannter. So kennt man ihn auch als Dozent für dessen Probentage. Dies unterstreicht nochmal die gute Zusammenarbeit zwischen der Musikschule und dem Musikzug der Feuerwehr. Bei der letzten Zugabe des Konzertes übergab Armin Jakobi das Dirigat an Fabian Görgen.

Original-Content von: Feuerwehr Velbert, übermittelt durch news aktuell