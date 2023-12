Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Brand einer Lagerhalle in Ganderkesee ++ Halle sowie dort gelagerte Akkus eines E-Scooter-Verleihs vernichtet

Delmenhorst (ots)

Eine Halle in der Straße "Im Lekkerland" in Ganderkesee, in der von einem bundesweit tätigen E-Scooter-Verleih entsprechende Akkus gelagert wurden, geriet am Freitag, 08.12.2023, gegen 17:45 Uhr aus bislang unbekannter Ursache in Brand und wurde dadurch samt Inventar vollständig zerstört. Bereits bei Eintreffen der alarmierten Feuerwehren aus Ganderkesee, Havekost-Hengsterholz, Falkenburg und Bergedorf stand die Lagerhalle in Vollbrand. Trotz des umgehenden Löscheinsatzes der ca. 100 Feuerwehrkräfte brannte sie in Gänze nieder. Das Übergreifen des Feuers auf einen angrenzenden Bungalow, dessen Bewohner vorsorglich evakuiert worden war, konnte aber verhindert werden. Bei der Evakuierung wurde ein Polizeibeamter vom Hund des Bewohners durch einen Biss leicht verletzt. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an. Der geschätzte Sachschaden liegt im unteren sechsstelligen Bereich.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell