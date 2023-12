POL-DEL: Autobahnpolizei Ahlhorn: Schwerer Verkehrsunfall auf der Autobahn 1 im Bereich der Gemeinde Stuhr +++ Rettungshubschrauber im Einsatz +++ Sperrung der Richtungsfahrbahn Hamburg

Delmenhorst (ots) - Nach dem erneuten Schneefall im Zuständigkeitsbereich der Polizeiinspektion Delmenhorst/Oldenburg-Land/Wesermarsch waren am Vormittag von Freitag, 08. Dezember 2023, wieder Verkehrsunfälle zu verzeichnen. In der Stadt Delmenhorst und der südlichen Wesermarsch kam es bis 12:00 Uhr zu keinen Unfällen, die in Verbindung mit der Glätte standen. In ...

mehr