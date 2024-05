Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Böblingen: Fensterscheibe mittels Wodkaflasche beschädigt

Ludwigsburg (ots)

Im Zeitraum zwischen Dienstag (07.05.2024), 11:30 Uhr und Mittwoch (08.05.2024), 11:15 Uhr wurde in der Brunnenstraße in Böblingen die Fensterscheibe eines Wohnhauses durch einen bislang unbekannten Täter mittels einer Wodkaflasche beschädigt. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf circa 300 Euro. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Tel. 07031 13-2500 oder per E-Mail an boeblingen.prev@polizei.bwl.de mit dem Polizeirevier Böblingen in Verbindung zu setzen.

