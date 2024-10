Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Versuchter Handtaschenraub: Hinweise auf Täter-Duo erbeten; Passant als Zeuge gesucht

Kassel (ots)

Kassel-Mitte: Zwei bislang unbekannte Täter versuchten am gestrigen Montagabend gegen 22 Uhr an der Ecke Karl-Bernhardi-Straße / Untere Karlsstraße einer 50 Jahre alten Frau aus Kassel wortlos die Handtasche zu entreißen. Die 50-Jährige konnte ihre Tasche aber festhalten. Im folgenden Gerangel um die Tasche stürzten sie und einer der Täter schließlich zu Boden. Im weiteren Verlauf soll dieser Mann auch nach der Frau getreten haben, um an die Tasche zu gelangen. Als ein Passant auf die Tat aufmerksam wurde und etwas in Richtung der Täter rief, flüchteten diese ohne Beute in Richtung Königsplatz. Die 50-Jährige war leicht verletzt worden und hatte Prellungen sowie Schürfwunden erlitten. Aufgrund der Dunkelheit liegt nur eine vage Beschreibung der beiden Täter vor: Sie sollen etwa 25 bis 30 Jahre alt und etwa 1,80 Meter groß sein sowie ein mitteleuropäisches Aussehen haben.

Die weiteren Ermittlungen wegen des versuchten Handtaschenraubes werden beim Kommissariat 35 der Kasseler Kripo geführt. Zeugen, die Hinweise auf die beiden Täter geben können, sowie der noch unbekannte Passant, der die Tat offenbar beobachtete, werden gebeten, sich unter Tel. 0561 - 9100 bei der Kasseler Polizei zu melden.

