HZA-BS: Blaulichter erobern den Schlossplatz

Braunschweig (ots)

Die Experten von Bundeswehr, Zoll, Landespolizei, Bundespolizei, Justiz, Feuerwehr, Rettungsdiensten und Hilfsorganisationen präsentierten bei herrlichem Ausflugswetter am vergangenen Samstag, den 04. Mai. 2024, ihre Einsatz- und Spezialfahrzeuge sowie ihre Ausrüstung auf dem Schlossplatz in Braunschweig.

Zu Beginn und zum Ende ertönten jeweils alle Martinshörner und lockten das Publikum an. Alles war vertreten: Hunde, Pferde, Motorrad- und Fahrradstreifen, der Drehleiterwagen mit Rettungskorb der Feuerwehr und sogar Rettungsboote. Die Profis gaben Auskunft über ihren Arbeitsalltag und fachkundige Tipps für das richtige Verhalten in Notsituationen. Sie informierten über Ausbildungsmöglichkeiten und Karrierechancen. Überall konnten interessierte Bürger einen Blick hinter die Kulissen werfen und die unterschiedlichen Fahrzeuge hautnah ausprobieren.

Bei der Feuerwehr gab es sogar für ganz Mutige einen Blick von oben auf den Schlossplatz im Rettungskorb der ausgefahrenen Drehleiter. Bei der Polizei konnte im Promille-Parcours die Geschicklichkeit getestet werden und bei einem Einbruchtatort selbst ein Fenster aufgehebelt und anschließend die Spuren untersucht werden. In der Hüpfburg des ASB tobten sich die Kleinen aus. Bei den Maltesern gab es eine Bobby-Car Rennbahn und ihr Rettungshund patrouillierte auf dem Schlossplatz. Bei der Feuerwehr konnten die Kinder mit dem Wasserschlauch das Löschen üben. Die DLRG und der ASB hatten sogar Boote zum Bestaunen im Einsatz.

Ein vielfältiger Auftritt, mit Aktionen und Angeboten für Groß und Klein. An den einzelnen Ständen gab es auch Vorführungen. Zum Beispiel zum Thema Selbstverteidigung durch die Polizei und Suchübungen von Zollhündin Porcia. Die Kinder waren begeistert, was die 3-jährige Schäferhündin erschnüffeln konnte.

Beim Zoll gab es ein mobiles Röntgenfahrzeug. Damit konnten sogar die eigenen Taschen geröntgt werden. Im hinteren Fahrzeugteil war es möglich den Tascheninhalt auf dem Bildschirm zu prüfen. Die Kinder waren oft überrascht, was ihre Mütter alles dabeihatten. Einsatzfahrzeuge des Zolls konnten untersucht und ausprobiert werden. Asservate wurden in Augenschein genommen: Ein präpariertes Bären- und Leopardenfell, Schlangenleder und Krokodillederstiefel. Drogenwischtests wurden vor Ort an Bargeld der Bürgerinnen und Bürger demonstriert.

Der Blaulichttag war ein tolles Event für die ganze Familie. Es gab viel Lob, glückliche Kinderaugen und beeindruckte Erwachsene, sodass die Veranstalter über eine Wiederholung nachdenken. Koordiniert wurde der diesjährige Blaulichttag von Dirk Schütt von der Bundeswehr. Ein großes Lob geht auch an Ayla Schröder von der Braunschweig Stadtmarketing GmbH, die allen stets tatkräftig zur Seite stand.

