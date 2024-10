Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Tempo-Kontrollen an Schulen nach den Herbstferien: Viele zu schnell unterwegs

Kassel (ots)

Kassel-Waldau und Nieste (Landkreis Kassel): Fast schon traditionell führt das Radarkommando des Polizeipräsidiums Nordhessen gemeinsam mit Kommunen am ersten Tag nach Ende von Schulferien Geschwindigkeitskontrollen durch. Ziel der Messungen im Bereich von Schulen ist es, die Verkehrssicherheit zum Schutz der Schülerinnen und Schüler zu erhöhen und Autofahrende auf die Gefahren zu schnellen Fahrens hinzuweisen. So fanden auch am heutigen Montag wieder solche Tempo-Kontrollen, in diesem Fall gemeinsam mit der Gemeinde Kaufungen, statt. In der Zeit von 7:00 bis 13:00 Uhr wurden Verkehrsteilnehmer sowohl an der Grundschule Nieste als auch an der Offenen Schule Waldau in Kassel auf ihre Geschwindigkeit überprüft. Insgesamt 655 Fahrzeuge fuhren in dieser Zeit durch die beiden Messstellen, wobei das Gesamtergebnis nicht erfreulich ist: Mit 120 Fahrerinnen und Fahrern waren rund 18,3 Prozent zu schnell unterwegs, was einen vergleichsweise hohen Wert ausmacht. Häufig liegen die Überschreitungsraten bei derartigen Messungen nur im einstelligen Bereich. Der Großteil der heute zu schnell Fahrenden wurde allerdings in Kassel festgestellt. An der Offenen Schule Waldau waren 114 von 455 Fahrzeugen zu schnell durch die Messstelle gefahren. Zwei Fahrer fuhren dort bei erlaubten 30 km/h mehr als 16 km/h zu schnell, weshalb sie nun mit Bußgeldern ab 70 Euro rechnen müssen. In Nieste war nur ein geringer Teil der Autofahrenden zu schnell. Lediglich bei 6 von 200 Autos hatte es dort "geblitzt". Raser sind an beiden Schulen erfreulicherweise nicht festgestellt worden. Die Höchstgeschwindigkeit lag bei 55 km/h in Kassel.

Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel, übermittelt durch news aktuell