Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Couragierter Zeuge eilt bestohlener Seniorin zu Hilfe: Tatverdächtiger mit gestohlener Handtasche festgenommen

Kassel (ots)

Kassel-Bad Wilhelmshöhe: Ein Fall von Zivilcourage ereignete sich am Freitagmittag nach einem dreisten Diebstahl im Kasseler Stadtteil Bad Wilhelmshöhe. Ein Jugendlicher hatte auf einem Fußweg zwischen der Bremelbachstraße und der Straße Mittelbinge gegen 11:50 Uhr eine 89 Jahre alte Frau mit Rollator angesprochen und nach der Uhrzeit gefragt. Als die Seniorin auf die Uhr schaute, schnappte sich der junge Mann plötzlich die Handtasche, die im Ablagefach der Gehhilfe lag, und ergriff damit die Flucht. Da die Frau unmittelbar zuvor an einem Geldautomaten Bargeld abgehoben hatte, befand sich in der Handtasche eine dreistellige Bargeldsumme. Die beklaute Rentnerin rief sofort um Hilfe, worauf ein entgegenkommender Jogger aufmerksam wurde. Der 32 Jahre alte Mann aus Kassel zögerte nicht und nahm couragiert die sofortige Verfolgung des flüchtenden Täters auf, der in einen Fußweg in Richtung Heerstraße abgebogen war. Im Bereich der dortigen Unterführung versuchte sich der Jugendliche in einem Gebüsch zu verstecken, was sein Verfolger jedoch beobachtet hatte. Der 32-Jährige sprach den mutmaßlichen Dieb an und brachte ihn zurück zum Tatort, wo er ihn anschließend einer alarmierten Polizeistreife des Reviers Süd-West übergab. Der 14-Jährige aus Kassel war noch im Besitz der Handtasche mit dem gesamten Bargeld, welches dank des couragierten Zeugen an die 89-Jährige zurückgegeben werden konnte. Den tatverdächtigen Jugendlichen nahmen die Beamten mit zur Dienststelle, wo er später Erziehungsberechtigten übergeben wurde. Gegen ihn wird nun wegen des Diebstahls ermittelt.

