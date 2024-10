Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Mit Zetteltrick Seniorin in Wohnung bestohlen: Hinweise auf Trickdiebinnen-Trio in Baunatal erbeten

Kassel (ots)

Baunatal (Landkreis Kassel):

Drei dreiste Trickdiebinnen haben am gestrigen Donnerstagmittag eine hochbetagte Seniorin in ihrer Wohnung in Baunatal bestohlen. Unter dem Vorwand, einen Zettel für eine Notiz an einen Nachbarn zu benötigen, war eine der Frauen in die Wohnung der hilfsbereiten Baunatalerin gelangt. Ihre beiden Komplizinnen hatten währenddessen unbemerkt Schmuck aus dem Schlafzimmer gestohlen, was das Opfer erst im Anschluss bemerkte. Die Ermittler der EG SÄM der Kasseler Kripo suchen nach Zeugen, die Hinweise auf die unbekannten Täterinnen geben können. Außerdem möchte die Polizei Tipps geben, wie man sich vor einem Trickdiebstahl in den eigenen vier Wänden schützen kann.

Wie die Seniorin den Beamten des Polizeireviers Süd-West schilderte, hatte sich die Tat in der Dachsbergstraße gegen 13:30 Uhr ereignet. Zu dieser Zeit hatte die unbekannte Frau an ihrer Wohnungstür geklingelt und nach einem Zettel gefragt, um einem im Haus wohnenden Bekannten, den sie nicht erreichen könne, eine Nachricht zu hinterlassen. Während sie der hilfsbereiten Seniorin in die Küche folgte und sie in ein Gespräch verwickelte, hatten sich die zwei weiteren Täterinnen unbemerkt durch die angelehnte Tür in die Wohnung geschlichen, diese heimlich durchsucht und den Schmuck erbeutet. Als die Bewohnerin die zwei Komplizinnen in der Küchentür entdeckte, schöpfte sie schließlich Verdacht und warf das Trio aus ihrer Wohnung. Die erste Täterin war ca. 30 Jahre alt, 1,65 bis 1,75 Meter groß, hatte einen hellen Hautton, trug ein dunkles Kopftuch sowie dunkle Kleidung und sprach akzentfreies Deutsch. Bei den beiden Komplizinnen handelte es sich ebenfalls um dunkel gekleidete Frauen mit dunklen Kopftüchern, die Deutsch ohne Akzent sprachen, so das Opfer.

Zeugen, die verdächtige Beobachtungen im Zusammenhang mit dem Trickdiebstahl gemacht haben und den Ermittlern der EG SÄM Hinweise auf die Täterinnen geben können, melden sich bitte unter Tel. 0561-9100 bei der Kasseler Polizei.

Tipps zum Schutz vor Trickdiebstahl

Trickdiebe sind erfinderisch und schauspielerisch begabt. Damit Sie nicht Opfer eines Trickdiebstahls werden, möchte die Polizei die folgenden Tipps geben:

- Lassen Sie keine Fremden in die Wohnung. Bestellen Sie Unbekannte zu einem späteren Zeitpunkt wieder, wenn eine Vertrauensperson anwesend ist.

- Schauen Sie sich Besucher vor dem Öffnen der Tür durch den Spion oder durch das Fenster genau an. Öffnen Sie die Tür nur bei vorgelegtem Sperrriegel.

- Wehren Sie sich energisch gegen zudringliche Besucher, sprechen Sie sie laut an oder rufen Sie um Hilfe.

- Lassen Sie nur Handwerker in Ihre Wohnung, die Sie selbst bestellt haben oder die von der Hausverwaltung angekündigt worden sind.

- Treffen Sie mit Nachbarn, die tagsüber Zuhause sind, die Vereinbarung, sich bei unbekannten Besuchern an der Wohnungstür gegenseitig Beistand zu leisten.

- Verlangen Sie von Amtspersonen grundsätzlich den Dienstausweis und prüfen Sie ihn sorgfältig. Rufen Sie im Zweifel vor dem Einlass die entsprechende Behörde an. Suchen Sie deren Telefonnummer selbst heraus.

Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel