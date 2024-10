Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Ohne Führerschein, unter Drogeneinfluss und mit gestohlenen Kennzeichen unterwegs: Polizisten nehmen mutmaßlichen Auto-Dieb fest

Kassel (ots)

Kassel-Bettenhausen und -Waldau:

Ein defekter Scheinwerfer an einem mutmaßlich gestohlenen Mercedes wurde am gestrigen Mittwochabend einem 18-jährigen Mann aus Kassel zum Verhängnis. Einer Streife des Polizeireviers Ost war der Pkw mit dem nur einseitig funktionierenden Abblendlicht gegen 22 Uhr auf der L3460 entgegengekommen, weshalb die Beamten wendeten, um den Mercedes zu kontrollieren. Auf die Anhaltesignale und das Blaulicht am Streifenwagen reagierte der Mann am Steuer des Wagens jedoch nicht und setzte seine Fahrt über die Lilienthalstraße unbeirrt und in gleichbleibendem Tempo fort, bis der Mercedes plötzlich schlagartig abbog und beschleunigte. Schließlich hielt der Fahrer den Pkw in der Waldemar-Petersen-Straße abrupt an und türmte im Laufschritt aus dem Fahrzeug. Allerdings war seine Flucht nicht von Erfolg gekrönt, denn nach nur 100 Metern konnten die Polizisten den jungen Mann einholen und festnehmen. Im Anschluss offenbarten sich den Beamten gleich mehrere Verstöße: Der 18-Jährige aus Kassel war weder im Besitz eines Führerscheins, noch nüchtern: Wie er einräumte, hatte er kürzlich Betäubungsmittel konsumiert. Zudem stellte sich heraus, dass die Kennzeichen Mitte September von einem geparkten Auto in Goslar gestohlen wurden und daher zur Fahndung ausgeschrieben waren. Zu guter Letzt konnten die Eigentumsverhältnisse des abgemeldeten Mercedes nicht geklärt werden, weshalb der Pkw wegen des Verdachts des Diebstahls sichergestellt und abgeschleppt wurde. Den 18-Jährigen brachten die Polizisten auf die Dienststelle, wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde. Gegen ihn wird nun wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis, "Trunkenheit im Verkehr", Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz, Kennzeichen- sowie Verdacht des Auto-Diebstahls und Urkundenfälschung ermittelt.

