Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Diebstahl von grauem Audi A6 Avant in Baunatal: Zeugen gesucht

Kassel (ots)

Baunatal (Landkreis Kassel):

Unbekannte haben in der Nacht zum heutigen Mittwoch in der Keltenstraße in Baunatal einen grauen Audi A6 Avant im Wert von ca. 20.000 Euro gestohlen. Von dem acht Jahre alten Kombi mit HR-Kennzeichen fehlt trotz europaweiter Fahndung derzeit jede Spur. Der Diebstahl des in einer Grundstückseinfahrt geparkten Autos wurde am heutigen Mittwochmorgen gegen 6:20 Uhr bemerkt. Wie genau die offenbar professionell agierenden Täter bei dem Diebstahl vorgingen und wann genau sie in der Nacht zuschlugen, ist derzeit noch unklar.

Die Beamten des für Kraftfahrzeugdiebstähle zuständigen Kommissariats 21/22 der Kasseler Kripo suchen nun nach Zeugen, die in der vergangenen Nacht Verdächtiges beobachtet haben und Hinweise auf die Täter geben können. Hinweise nimmt das Polizeipräsidium Nordhessen unter Tel. 0561-9100 entgegen.

