Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Zwei Wohnungseinbrüche im Stadtteil Brasselsberg: Polizei bittet um Hinweise auf Täter

Kassel (ots)

Kassel-Brasselsberg:

Bislang unbekannte Einbrecher haben am Freitag ihr Unwesen im Kasseler Stadtteil Brasselsberg getrieben. Die Ermittler des Kommissariats 21/22 der Kasseler Kripo gehen davon aus, dass beide Einbrüche auf das Konto ein und derselben Täter gehen. In einem Fall konnte ein weißer Kastenwagen beobachtet werden, mit dem die Einbrecher offenbar unterwegs waren. Die Ermittler suchen nach Zeugen, die Hinweise zu den Taten geben können oder denen das Fahrzeug aufgefallen ist.

Zunächst war es am Freitagnachmittag zwischen 13:00 und 16:00 Uhr zu dem Einbruchsversuch in ein Einfamilienhaus in der Dachsbergstraße gekommen. Dort war in Abwesenheit der Bewohner eine Haustür und eine Balkontür mit einem Hebelwerkzeug angegangen worden, allerdings gelang es den Tätern nicht, diese gewaltsam zu öffnen. Ohne in das Haus gelangt zu sein ergriffen die Einbrecher letztlich die Flucht.

Die zweite Tat ereignete sich am Freitagabend in einem Mehrfamilienhaus in der Wiederholdstraße. Die Täter waren zunächst über eine aufgehebelte Balkontür in die Erdgeschosswohnung eingebrochen und hatten sämtliche Räume und Schränke nach Wertsachen durchsucht. Als sie anschließend versuchten, von dem Balkon im Parterre auf den oberen Balkon zu klettern, wurden sie von einer Bewohnerin des Hauses ertappt. Die Einbrecher, drei dunkel gekleidete Männer, hatten nach der Begegnung mit der Zeugin um 21:50 Uhr sofort Fersengeld gegeben. Die umgehend eingeleitete Fahndung durch die hinzugeeilten Polizeistreifen verlief ohne Erfolg. Ob die Täter etwas erbeutet haben, ist bis dato noch nicht bekannt.

Zeugen, die im Bereich der beiden Tatorte verdächtige Personen gesehen haben oder Hinweise auf den weißen Kastenwagen geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 0561-9100 beim Polizeipräsidium Nordhessen zu melden.

