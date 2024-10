Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Unbekannte Firmen-Einbrecher transportieren Beute mit Lkw und Anhänger ab: Zeugen gesucht

Kassel (ots)

Kassel-Waldau:

Unbekannte sind in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag in die Produktionshalle eines Maschinenbauunternehmens in Kassel-Waldau eingebrochen und haben hochwertige Bronzeteile gestohlen. Die mit dem Fall betrauten Ermittler des Kommissariats 21/22 der Kasseler Kripo suchen nun nach Zeugen. Insbesondere der Abtransport der Beute, der nach bisherigem Erkenntnisstand mit einem Lkw und Anhänger stattgefunden hat, könnte aufgefallen sein.

Wie die am Tatort in der Falderbaumstraße, Ecke Werner-Heisenberg-Straße, eingesetzten Beamten des Kriminaldauerdienstes (KDD) berichten, hatte sich der Einbruch in der Zeit zwischen Mitternacht und 1:40 Uhr ereignet. Die Einbrecher hatten einen Zaun zerstört und waren so auf das Gelände gelangt. Anschließend brachen sie ein Rolltor und eine Tür der Fabrikhalle gewaltsam auf, aus der mehrere Getriebeteile aus Bronze gestohlen wurden. Am Tatort wurde ein Lkw mit Anhänger gesehen, den die Täter mutmaßlich zum Abtransport genutzt haben. Aufgrund des Gesamtgewichts der Beute von insgesamt mehreren Hundert Kilogramm wird davon ausgegangen, dass es sich um mehrere Täter gehandelt hat, die die Teile auf den Anhänger luden.

Zeugen, die in der Nacht zum gestrigen Donnerstag verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich des Tatorts gesehen haben, werden gebeten, sich unter Tel. 0561-9100 bei den Ermittlern des K 21/22 zu melden.

