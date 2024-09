POL-KA: (KA) Karlsruhe - Zwei Fahrgäste eines Linienbusses nach Gefahrenbremsung leicht verletzt

Karlsruhe (ots) - Bislang Unbekannte brachen am Dienstag, zwischen 16:00 Uhr und 21:30 Uhr in ein Wohnhaus im Kniebisweg in Waldbronn-Reichenbach ein. Nachdem die Täter das Glas der Terrassentür eingeschlagen hatten, durchsuchten sie im Inneren sämtliche Räume nach Wertgegenständen. Ob die Einbrecher dabei fündig wurden, ist noch Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen. Wer verdächtige Wahrnehmungen im ...

