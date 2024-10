Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Betrunkener Zechpreller landet nach volksverhetzenden Ausrufen im Gewahrsam

Kassel (ots)

Kassel-Mitte:

Ein Zechpreller hat in der Nacht zum heutigen Donnerstag in einer Kneipe in der Kasseler Innenstadt die Polizei auf den Plan gerufen. Eine Mitarbeiterin des Lokals am Entenanger hatte kurz nach Mitternacht die Polizei alarmiert, da der betrunkene Gast bereits von seinem Sitzplatz an der Theke gerutscht war und trotz längerer Diskussion seine Rechnung nicht zahlen wollte. Bei Eintreffen der hinzugerufenen Streife des Polizeireviers Mitte stellte sich heraus, dass der 70-Jährige aus Kassel dort zahlreiche alkoholische Getränke im Wert von über 30 Euro zu sich genommen hatte und auch im Beisein der Polizisten den fälligen Betrag nicht zahlen wollte. Stattdessen verhielt sich der Mann äußerst provokant und begann, die Beamten lautstark zu beleidigen. Auch nach seiner Festnahme setzte er seine Pöbeleien fort und tätigte mehrfach volksverhetzende Ausrufe. Aufgrund der starken Alkoholisierung des 70-Jährigen scheiterte sogar ein Atemalkoholtest, weshalb die Nacht für ihn im Polizeigewahrsam endete. Die Streife brachte ihn zur Ausnüchterung und zur Verhinderung weiterer Straftaten ins Polizeipräsidium. Der Tatverdächtige muss sich nun wegen Betrugs, Volksverhetzung und Beleidigung verantworten.

Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel, übermittelt durch news aktuell