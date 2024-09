Bundespolizeidirektion Flughafen Frankfurt am Main

BPOLD FRA: Durchsuchungen der Bundespolizei wegen des Missbrauchs von Ausweispapieren

Frankfurt/Main (ots)

Am Donnerstag, den 26. September, durchsuchten Einsatzkräfte der Bundespolizei vom Frankfurter Flughafen die Wohnungen von drei somalischen Staatsangehörigen in Sulzbach, Hofheim im Taunus sowie Bad Schwalbach. Die Staatsanwaltschaft Frankfurt am Main ermittelt gegen zwei Somalierinnen wegen des Verdachtes des Missbrauchs von Ausweispapieren sowie der Beihilfe zu unerlaubter Einreise.

Den beiden Frauen wird vorgeworfen einer weiteren Somalierin durch Überlassen eines deutschen Reiseausweises für Flüchtlinge zur unerlaubten Einreise nach Deutschland geholfen zu haben. Der Reiseausweis wurde aufgefunden. Zudem stellten die eingesetzten Polizeibeamten SIM-Karten sowie fünf Smartphones sicher. Gegen einen der drei somalischen Staatsangehörigen lag zusätzlich ein Vollstreckungshaftbefehl der Staatsanwaltschaft Wiesbaden wegen des Führens eines nicht versicherten Kraftfahrzeuges vor. Die Person wurde dem Polizeirevier Kelkheim zwecks Einlieferung in die Justizvollzugsanstalt übergeben.

