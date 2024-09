BPOLD FRA: Feierliche Vereidigung von 227 neuen Bundespolizistinnen und Bundespolizisten am Flughafen Frankfurt am Main - Wirtschaftsminister Mansoori dankt für den Einsatz zur Sicherung unseres Staates

Bundespolizeidirektion Flughafen Frankfurt am Main

Feierliche Vereidigung von 227 neuen Bundespolizistinnen und Bundespolizisten am Flughafen Frankfurt am Main - Wirtschaftsminister Mansoori dankt für den Einsatz zur Sicherung unseres Staates

Frankfurt/Main

Im Beisein von zahlreichen Gästen und Vorgesetzen haben am 17. September 2024 227 neue Bundespolizistinnen und Bundespolizisten am Frankfurter Flughafen Ihren Diensteid auf das Grundgesetz abgelegt. In Zeiten anhaltender Konflikte und Herausforderungen fanden Gäste und Redner Worte der Anerkennung, aber auch der Mahnung für die künftige Aufgabe.

202 Polizeimeisterinnen und Polizeimeister, 25 Polizeikommissarinnen und Polizeikommissare sowie drei Verwaltungsbeamtinnen leisteten am 17. September ihren Diensteid auf das Grundgesetz. Die jungen Frauen und Männer versehen seit Anfang September ihren Dienst bei der Bundespolizeidirektion Flughafen Frankfurt am Main. An dem feierlichen Akt nahmen neben dem hessischen Wirtschaftsminister Kaweh Mansoori, dem Bundestagsabgeordneten Dr. Thorsten Lieb Vertreter von Bundeskriminalamt, Landespolizei, Bundeswehr, evangelischer Kirche und Flughafenbetreiber sowie Führungskräfte der Bundespolizeidirektion Flughafen Frankfurt am Main teil.

Kerstin Kohlmetz, Präsidentin der Bundespolizeidirektion Flughafen Frankfurt am Main und Gastgeberin der Veranstaltung, erinnerte in Ihrer Rede daran, dass das Grundgesetz der Bundesrepublik Deutschland in diesem Jahr 75 Jahre alt geworden ist, aber auch an den langen Weg zur stabilen Demokratie - auch in Deutschland. "Heute hingegen ist sie (die Demokratie) für uns selbstverständlich", sagte sie, um anschließend eindringlich zu warnen: "Aber gerade in dieser Selbstverständlichkeit liegt auch die größte Gefahr. Machen wir uns daher immer wieder bewusst, welche großartige Errungenschaft die Demokratie in unserem Land ist." Dafür steht die Bundespolizei ein, so die Präsidentin weiter: "Wir stehen für das Grundgesetz ein, wir schützen das Grundgesetz, wir pflegen, bewahren und verteidigen die Demokratie."

Der hessische Wirtschaftsminister Mansoori dankte in seiner Rede den jungen Kolleginnen und Kollegen für ihre Berufswahl und die Einsatzbereitschaft, an diesem zentralen Ort für Sicherheit und Ordnung zu sorgen. Ein reibungslos funktionierender Flughafen sei nicht nur für die Wirtschaft Hessens und ganz Deutschlands immens wichtig. "Sie tragen mit Ihrem Dienst maßgeblich dazu bei, dass Reisende aus aller Welt in Deutschland am Flughafen willkommen geheißen und geschützt werden. Sie müssen in Sekundenschnelle Entscheidungen treffen, die das Leben vieler Menschen betreffen und die Integrität unseres Staates schützen", betonte Mansoori. "Dies erfordert eine hervorragende Ausbildung und ein hohes Maß an persönlicher Integrität und Standhaftigkeit."

Das Bundespolizeiorchester Hannover sorgte gemeinsam mit Solistin Nicole Jukic für die musikalische Begleitung der feierlichen Vereidigung. Die Bundesbereitschaftspolizei stellte mit ihrer mobilen Einsatzküche das leibliche Wohl von Mitarbeitenden und Gästen sicher.

Für die aus dem gesamten Bundesgebiet stammenden Beamtinnen und Beamten bietet der Frankfurter Flughafen einen vielfältigen und interessanten Einsatzbereich mit internationalem Publikum. Die jungen Bundespolizisten haben komplexe und schnelle polizeiliche Entscheidungen zu treffen. Diese erfordern nicht nur ausgeprägtes Fachwissen, sondern auch ein hohes Maß an sozialer und interkultureller Kompetenz.

