POL-BO: Mit 3,6 Promille: Radfahrer (61) bei Alleinunfall in Bochum schwer verletzt

Bochum (ots) - Erfolg für das Rauschgiftkommissariat: Nach Ermittlungen hat die Polizei am Dienstag, 15. Oktober, eine große Cannabisplantage ausgehoben. Zwei Personen wurden festgenommen. Mit einem richterlichen Beschluss durchsuchten die Beamten das Gebäude an der Bockholtstraße in Bochum. Dabei stellten sie mehr als 300 Cannabispflanzen, geerntetes Material ...

