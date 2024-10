Polizei Bochum

POL-BO: Sicher unterwegs im Herbst: Vier Tipps der Polizei

Bochum, Herne, Witten (ots)

Die Tage werden kälter und das Laub rieselt von den Bäumen: Zum Herbstbeginn gibt die Polizei für Bochum, Herne und Witten vier Tipps für mehr Sicherheit im Straßenverkehr.

1. In der dunklen Jahreszeit gilt das Motto "sehen und gesehen werden". Vor allem, wer mit Rad oder Motorrad sowie zu Fuß unterwegs ist, profitiert von heller Kleidung mit reflektierenden Elementen - denn dadurch wird die Sichtbarkeit für andere Verkehrsteilnehmer erhöht. Die Beleuchtung an Pkw, Pedelec und Co. sollte das ganze Jahr über funktionieren; jetzt im Herbst empfiehlt es sich, die Beleuchtung zu testen und ggf. einstellen zu lassen. 2. Laub und Verschmutzungen der Fahrbahn stellen ein Risiko dar und führen regelmäßig zu Unfällen. Durch die Rutschgefahr kann sich der Bremsweg erhöhen und das Fahrzeug im schlimmsten Fall ins Schleudern geraten. Passen Sie daher Ihre Geschwindigkeit an und fahren Sie besonders vorausschauend. 3. Entscheidend für ausreichend Stabilität auf der Straße sind die Reifen. Die Faustformel "von O bis O" - also Oktober bis Ostern - zeigt an, wann es sinnvoll ist, auf Winterreifen zu wechseln. Bei allen Reifentypen gilt: Überprüfen Sie regelmäßig das Profil und tauschen Sie abgefahrene Reifen rechtzeitig aus. 4. Achtung, Wildwechsel: Morgens und abends sind Wildtiere besonders aktiv. Da der Berufsverkehr ab dem Herbst genau in diese Zeit fällt, steigt das Risiko für Unfälle. Kommt es zum Wildwechsel, weichen Sie nicht aus - stattdessen bremsen Sie stark ab und halten ihre Spur. Falls es zur Kollision kommt: Sichern Sie die Unfallstelle.

Sollten Sie von einem Verkehrsunfall betroffen sein, können Sie sich an die polizeiliche Verkehrsunfallprävention/Opferschutz wenden. Die Experten stehen mit Rat und Tat zur Seite. Telefon: 0234 909-5120. Weitere Infos: https://bochum.polizei.nrw/artikel/unfallpraevention-und-opferschutz

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell