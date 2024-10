Polizei Bochum

POL-BO: Autofahrer (65) fährt Polizisten (52) an - Festnahme

Bochum-Wattenscheid (ots)

Als er kontrolliert werden sollte, fuhr ein 65-jähriger Autofahrer aus Bochum einen Polizeibeamten (52) an und flüchtete. Einsatzkräfte nahmen ihn wenig später vorläufig fest.

Der Vorfall ereignete sich am Freitag, 11. Oktober, in Bochum-Wattenscheid. Zwei Polizeibeamte bemerkten um kurz vor 8 Uhr morgens den 65-jährigen Autofahrer im Bereich der Marktstraße, als dieser mit überhöhter Geschwindigkeit vorbeifuhr. Die Beamten folgten dem Fahrer, um ihn zu kontrollieren. Trotz des eingeschalteten Blaulichts und der Anhaltesignale reagierte der Bochumer nicht. Im Kreisverkehr an der Ostpreußenstraße, Ecke Friedhofstraße stoppten die Polizisten ihn schließlich.

Der 52-jährige Beamte stieg aus und stellte sich vor das Fahrzeug des Bochumers, um ihn zu kontrollieren. Daraufhin gab der Fahrer Gas und fuhr den Beamten an, der sich noch einige Meter an der Motorhaube festhalten konnte, ehe er zu Boden stürzte.

Durch den Sturz erlitt der 52-Jährige leichte Verletzungen. Ein Rettungswagen brachte ihn in eine Klinik, wo er ambulant behandelt wurde.

Der 65-Jährige setzte seine Flucht fort.

Intensive Fahndungsmaßnahmen führten kurz darauf zur Festnahme des flüchtigen Bochumers. Der Richter ordnete die Durchsuchung der Wohnung des 65-Jährigen an. Die Beamten stellten den Führerschein, das Fahrzeug sowie das Handy des Mannes sicher.

Das Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen aufgenommen.

