POL-BO: Jugendliche Tatverdächtige gehen nach Brandstiftungen in U-Haft

Bochum (ots) - Am frühen Sonntagmorgen, 13. Oktober, kam es in Bochum-Langendreer zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus. Polizeibeamte nahmen zwei Personen (24, 30) auf frischer Tat fest. Gegen 3 Uhr verschafften sich zwei Männer durch das Einwerfen eines Fensters gewaltsam Zutritt zu dem Haus an der Unterstraße, nahe der Straße "Am Neggenborn". Zeugen beobachteten dies und wählten den Notruf der Polizei. Kurze ...

