POL-BO: Zwei Festnahmen nach Einbruch in Bochum

Witten (ots) - Nach einem Einbruch in ein Wittener Einfamilienhaus am Samstag, 12. Oktober, hat die Polizei zwei Tatverdächtige festgenommen. Eine dritte Person ist flüchtig. Nach derzeitigem Kenntnisstand verschaffte sich das Trio gegen 19.35 Uhr über ein Fenster gewaltsam Zutritt in das Haus an der Straße "Steinhügel", nahe der Potthoffstraße. Sie durchwühlten ...

mehr