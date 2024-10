Polizei Bochum

POL-BO: Zwei Tatverdächtige (34, 36) nach Einbruch in Witten festgenommen

Witten (ots)

Nach einem Einbruch in ein Wittener Einfamilienhaus am Samstag, 12. Oktober, hat die Polizei zwei Tatverdächtige festgenommen. Eine dritte Person ist flüchtig.

Nach derzeitigem Kenntnisstand verschaffte sich das Trio gegen 19.35 Uhr über ein Fenster gewaltsam Zutritt in das Haus an der Straße "Steinhügel", nahe der Potthoffstraße. Sie durchwühlten die Räume und flüchteten zu Fuß in Richtung "Hellweg". Ein aufmerksamer Nachbar beobachtete die Täter und informierte die Polizei.

Die Beamten nahmen zwei Tatverdächtige, einen 34-jährigen Hertener und einen 36-jährigen Mann ohne festen Wohnsitz, noch in Tatortnähe fest. Eine weitere Person ist flüchtig.

Ob etwas entwendet wurde, ist bislang unklar.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter den Rufnummern 0234 909-4135 oder -4441 (Kriminalwache) um Zeugenhinweise.

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell