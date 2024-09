Freiwillige Feuerwehr Alpen

FW Alpen: Sturmschaden und Verkehrsunfall am Wochenende

Bild-Infos

Download

2 weitere Medieninhalte

Alpen (ots)

Am Samstag wurde die Einheit Alpen in den Mittagsstunden zu einem Sturmschaden an der Rheinberger Straße alarmiert. Mittels Kettensäge konnte die Gefahr schnell beseitigt werden.

Am Sonntagabend gegen 19:21 Uhr wurde die Einheit Menzelen zu einem Verkehrsunfall an die Weseler Straße alarmiert. Höhe der Einmündung zum Riller Weg war es zu einem Zusammenstoß zwischen einem Pkw und einem Motorrad gekommen. Die B 58 wurde im Bereich der Einsatzstelle gegen den fließenden Verkehr voll gesperrt. Zwei verletzte Personen wurden durch die Feuerwehr sowie den Rettungsdienst und einen Notarzt versorgt. An den verunfallten Fahrzeugen wurden die Batterien abgeklemmt und am Pkw der Trennstecker der Hochvoltbatterie gezogen. Auslaufende Betriebsmittel wurden abgestreut und das Bindemittel einer fachgerechten Entsorgung zugeführt. Nach etwa einer Stunde konnte die Einsatzstelle an die Polizei übergeben werden.

Original-Content von: Freiwillige Feuerwehr Alpen, übermittelt durch news aktuell